政府は3日、輸送力不足への対応として、荷物を玄関先に届ける「置き配」など対面以外の多様な受け取り方法の利用割合を、2030年度に約50％に倍増させる目標を設定する方針を明らかにした。26〜30年度の次期「総合物流施策大綱」に盛り込み、月内にも閣議決定する。自動運転トラックの導入台数を千台とすることも大綱の柱の一つで、走行環境の整備を進める。国土交通省の有識者検討会は30年度を対象に「何も対策を講じなかった