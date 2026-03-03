藤ノ川との稽古で汗を流す大の里（右）＝大阪府東大阪市の二所ノ関部屋宿舎〇…横綱大の里は3日、大阪府東大阪市の二所ノ関部屋で出稽古に来た幕内藤ノ川に8勝2敗だった。激しい動きの小兵と攻防のある内容を繰り広げ「スピード感のある相手とできて良かった。やってみたかった相手の一人だった」と手応えをうかがわせた。初土俵が2場所先の藤ノ川とは新弟子時代に相撲教習所でよく稽古をした。相撲を取るのはそれ以来で「体が