9月19日に開幕を迎えるアジア大会（愛知・名古屋）は、3日で開幕まで200日となった。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技が実施32年ぶりの日本開催この日、eスポーツのアジア大会日本代表候補20人が、パフォーマンス向上と健康の両立を目的とした合宿を開催。行った場所は各競技の日本代表が集うNTC（ナショナルトレーニングセンター）で、eスポーツでは史上初となる。また『ぷよぷよeスポーツ』