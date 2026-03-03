釧路地裁に向かう桂田精一被告＝3日午前、北海道釧路市北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の第9回公判が3日、釧路地裁で開かれた。検察側の被告人質問で、桂田被告は事故当日の出航の是非について、同業他社や漁師に「意見を聞かなかった」と話した。桂田被告は事故当日の1週間ほど前から天気予報を確認