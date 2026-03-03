俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。将来の夢について語った。寺田は動物が大好きで、5匹の犬を飼っていると紹介されると「保護犬が3匹いるんですけれど」と打ち明けた。司会の黒柳徹子は「将来の目標は保護犬の活動を広めること」とも伝え、寺田は「将来は保護施設を建てて。僕が大人になる頃に、保護犬を保護する必要がなくなるぐらいになれば、一番本当はいいんです