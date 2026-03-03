経済同友会の山口明夫代表幹事は３日の定例記者会見で、米国とイスラエルによるイランへの攻撃について「原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）など日本のエネルギー調達に大きな支障が出るため、業種や企業によって直接的、間接的な影響が出るだろう」と懸念を示した。山口氏は経済界の対応として、サプライチェーン（供給網）の見直しや物価高騰対策などを行い、「影響を最小化し、経済に大きな影響を与えないような対応を取っていく