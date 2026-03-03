高齢男性を押し倒してけがをさせた疑いで、52歳の男を逮捕。男性は搬送先の病院で死亡しました。事件のきっかけは鉢植えを巡るトラブルでした。安藤哲也容疑者（52）は千葉・浦安市の住宅街の路上で、84歳の金村正雄さんこと韓国籍の金正雄さんを押し倒し、死亡させた疑いが持たれています。事件が起きたのは1日午後4時ごろ。近所の人が男性2人の口論を聞いたといいます。近隣住民：大きい声で怒鳴り合っていたんです、2人で。片っ