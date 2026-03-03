ホルムズ海峡の事実上の閉鎖でマツダにも影響がでています。 マツダはアメリカとイスラエルによるイラン攻撃の影響でホルムズ海峡が事実上通行できなくなり、イスラエルなど湾岸諸国向けの輸出船が最寄りの港で待機していると明らかにしました。 一方、アフリカやヨーロッパ向けの輸出は別の航路を利用しているため、現時点で影響は出ていないということです。