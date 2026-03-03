約1年半にわたり、アイアン部門の絶対王者として君臨してきた『スリクソン ZXi5』。今週も首位になっているが、ピンの新作『i540』が初登場で2位になり、1位にあと一歩まで迫った。『i540』の売れ行きについて二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに聞いた。【写真】4位〜10位も発表！アイアン売り上げランキング「正直に言うと予想以上に売れています。決して大々的に宣伝していた商品ではないのですが、幅広いお客さんが買っていき