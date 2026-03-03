＜ブルーベイLPGA事前情報◇3日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズ最終戦が5日から始まる。それに先がけ3日には、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【連続写真で分析！】曲がらない秘密は？ ホンダ会場で山下美夢有のスイング撮影に成功日本勢は9人が出場。ここが今季初戦となる渋野日向子は、ツアー通算5勝で2023年のメジャー「KPMG全米女子プロ」を制した地