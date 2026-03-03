タレントの辻希美（38）が3日、自身のインスタグラムを更新。昨年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの初節句を報告した。「今日は３月３日雛祭り」とつづり、次女とのキュートな母子ショットを披露した。飾られたお雛様とのショットもアップし、「夢空にとっては初節句今日はお祝いしましょう」とつづった。「#夢空」「#3月3日」「#初節句」「#お雛様」と添えた。この投稿には4万件を超える「いいね」が集まっ