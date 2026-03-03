■全国の4日（水）の天気本州南岸の低気圧は、4日は関東の南東から北日本の東へ発達しながら進む見込みです。関東甲信では、朝にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。北日本は広く雪が降り、太平洋側を中心に大雪になりそうです。夕方までの予想降雪量は、北海道（太平洋側）で50センチ、東北（太平洋側）で40センチ、関東甲信で30センチとなっています。交通障害に十分注意が必要です。北陸から山陰は、冷たい雨が降