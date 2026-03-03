女優の高畑充希（34）が3日、都内で日本語吹き替え版の声優を務めた米映画「ウィキッド永遠の約束」（6日公開）の上映会で舞台あいさつした。今年1月28日に夫で俳優の岡田将生（36）との間に第1子が誕生したことを報告してから初の公の場。黒のロングスカートにカーキのジャケット姿で登壇し、客席に笑顔で手を振った。“悪い魔女”エルファバの声を演じるうえで苦労した点について「今作ではどんどん悪に仕立て上げられてい