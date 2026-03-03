◇WBC強化試合阪神―侍ジャパン（2026年3月3日京セラD）阪神・藤川球児監督（45）と近本光司外野手（31）が3日、侍ジャパンの強化試合（京セラドーム）を前に、公式記者会見に臨んだ。侍ジャパンにとって、本戦前最後のゲームとなることから、藤川監督は「日本代表のためにちょっと本気でぶつかっていこうかな」と不敵な笑みを浮かべた。「本気」の真意を問われると「気持ちを100％に引き上げた状態でゲームに向かわなけ