柔道男子日本代表の鈴木桂治監督（45）と女子日本代表の塚田真希監督（44）が3日、グランドスラム（GS）タシケント大会を終えて成田空港に帰国した。今大会では男子66キロ級の阿部一二三（28＝パーク24）、女子52キロ級の藤城心（24＝三井住友海上）、63キロ級の谷岡成美（23＝日本エースサポート）、78キロ超級の素根輝（25＝パーク24）の計4人が優勝した。鈴木桂治監督は「男子は優勝が阿部一二三のみということで、全体を通