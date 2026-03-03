アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』Blu-ray vol.1購入特典スペシャルイベントが、1月17日に東京・セシオン杉並ホールにて開催され、公式レポートが公開された。キュアアイドル／咲良うた役の松岡美里、キュアウインク／蒼風なな役の高橋ミナミ、キュアキュンキュン／紫雨こころ役の高森奈津美、キュアズキューン／プリルン役の南條愛乃、キュアキッス／メロロン役の花井美春の5人が登壇し、キラッキランランズ（ファンの呼称