アメリカ、イスラエルとイランによる攻撃の応酬が止まりません。2日、アメリカ国防総省が攻撃開始後、はじめて会見を行い、「アメリカ人を脅かす者は、徹底的に追跡し殺害する」と軍事作戦の正当性を主張しました。数か月にわたってハメネイ師の行動を追跡、ミサイルで攻撃イラン国営テレビ（1日）「（偉大なる）ハメネイ師は、殉教という甘美な杯を飲み、至高の天界へと旅立たれました」イランの最高指導者がアメリカとイスラエル