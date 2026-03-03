鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第６話が１日に放送された。合六亘（北村有起哉）に追い詰められ、本物の儀堂歩（鈴木亮平）が落命。幸後一香（戸田恵梨香）が、合六の金庫番だった早瀬夏海（山口紗弥加）を殺害したのは自分だと告白した。一香は夏海に、病気の妹幸後綾香（与田祐希）の手術に必要だと泣きついて１０億円を横領してもらったと告白。早瀬儀堂（鈴木亮平２役）が「夏海を殺したのもお前か