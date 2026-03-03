国土交通省は、外国人観光客らと地元住民とで差をつける「二重価格」の導入に向けて、ガイドラインを策定する方針を明らかにしました。「二重価格」は、国内の観光施設を訪れる際、外国人観光客や地元住民以外の観光客が割高になるもので、海外の観光地で導入が進み、今月からは兵庫県の世界遺産「姫路城」でも導入されています。金子国土交通大臣は、けさの会見で「施設の状況や地域住民への配慮を元に、二重価格にするかも含め各