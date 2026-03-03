「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）スタメンが発表され、侍ジャパンは大谷翔平選手が「１番・ＤＨ」に座った。試合前会見で「１、２番を変えてみようかと思います。どのように変わるか見たい」と語っていた井端監督。ドジャースでも慣れ親しんだ打順に大谷を置き、２番に近藤を配置。指揮官は「慣れて１番を打っているというのもありますので