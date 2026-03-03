原子力発電に伴い発生する高レベルの放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分地をめぐり、政府は、東京・小笠原村南鳥島での文献調査を申し入れました。きょう午後、経産省の職員が東京都小笠原村を訪れ、「核のごみ」の最終処分地をめぐり、南鳥島の文献調査を申し入れました。文献調査は地域の文献やデータを調査し、最終処分地の選定に向けた議論を進める資料として利用されます。申し入れを受け、小笠原村の渋谷村長は「