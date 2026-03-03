米アップルの「iPhone（アイフォーン）17e」（同社提供）米アップルは2日、主力スマートフォンの廉価版の新機種「iPhone（アイフォーン）17e」を発表した。日本の販売価格は9万9800円からと、前モデルの廉価版「16e」から据え置いた。4日午後11時15分から予約注文を受け付け、11日に発売する。昨年9月に発売した上位機種「17」と同じ高性能半導体を搭載。バッテリーの持ちを向上させ、生成人工知能（AI）「アップルインテリジ