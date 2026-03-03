記者会見する佐賀県弁護士会の出口聡一郎会長＝3日午後、佐賀市佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を巡り、県弁護士会は3日の定例記者会見で、覚醒剤取締法違反事件で有罪が確定した男性の公判で、元職員が担ったDNA型鑑定が証拠提出されていたと明らかにした。この鑑定が有罪の柱となり、出口聡一郎会長は「再審請求を検討せざるを得ない状況だろう」と述べた。男性は2017年11月に覚醒剤取締法違反容疑で