ユニクロなどを運営するファーストリテイリングで、きょう、一足早い入社式が行われました。例年、3月に行われているファーストリテイリングの入社式。今年は去年より89人多い、509人が入社します。繁忙期を迎える5月までに業務を覚えるため、3月に入社し、勤務を始めます。ファーストリテイリング柳井正 社長「目の前で起きた出来事に対して、皆さん自身が自分の頭で考えて行動して、自分自身の力で問題解決するかどうか。