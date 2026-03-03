琉球大（沖縄県西原町）は3日、国際地域創造学部の荒川雅志元教授が、架空の業務委託費や謝金の名目で、大学から研究費など計28件、約1265万円を不正に支出させていたと発表した。荒川元教授は一部の支出先からキックバックを受け取っていた。生活費の不足が理由だったと説明しており、大学は私的流用があったと認定。県警に被害届を提出した。琉球大によると、荒川元教授は2017〜24年度、学外関係者から専門的な指導や助言を