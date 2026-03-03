スペイン・バルセロナのアップルストア＝2025年9月/Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images（CNN）米アップルは2日、より低価格のスマートフォン「iPhone（アイフォーン）17」の新モデル「17e」を発表した。主力製品であるiPhoneを軸に、人工知能（AI）分野で後れを取っているとの懸念を払拭（ふっしょく）する狙いがある。新しい「17e」の価格は599ドルからで、上位機種「17」の機能を一部簡略化したモデル。同じプロセッサーを搭載