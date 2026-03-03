37年越しの記憶が、ついに動き出す――。フジテレビ系放送ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)では、4日放送の第8話に、水野美紀が出演。“4人目のラムネモンキー”として登場する。水野美紀水野が演じるのは、反町隆史、大森南朋、津田健次郎らが演じる元映画研究会の忘れられていたもう1人のメンバー(＝ラムネモンキー)。物語は、主人公たちが追い続けてきた恩師・マチルダの失踪事