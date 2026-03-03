「運動しなきゃ」「野菜も食べなきゃ」「お酒も控えなきゃ」--全部やろうとして、結局どれも中途半端になってしまう人も多いのではないでしょうか。内科医の中路幸之助先生が強調するのは、「がん予防は一つひとつの対策を頑張るより、生活習慣全体のパターンを整えることが大切」という考え方です。今回のテーマは「がん予防につながる生活習慣の整え方」です。「組み合わせ」がリスクを下げる体重管理、運動、食事、飲酒制限--ど