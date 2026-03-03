イラン情勢が緊迫している。3月2日には同国の革命防衛隊幹部がホルムズ海峡の封鎖を発表するなど、緊張の度合いが高まっているが、視聴者からは《イラン攻撃のニュースが一般テレビ局で少ない》といった不満の声がXに続々と上がっている。テレビ番組制作会社ディレクターはこう語る。【もっと読む】連日の過剰報道で「大谷ハラスメント」の声まで噴出…「野球嫌い」の呼び水になるとの批判も「2003年のイラク戦争の時を思い出す