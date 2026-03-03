高松北警察署 高松市の飲食店の鍵を盗み、店に侵入して現金約100万円が入った手提げ金庫を盗んだとして、元従業員の男（19）が3日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2026年2月28日午前10時半ごろ、高松市の雑居ビルの集合ポストから以前勤めていた飲食店の鍵を盗みました。そして鍵を使って店内に侵入し、現金約100万円が入った手提げ金庫1個を盗んだ疑いが持たれています。 店