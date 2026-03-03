欧州株下げ幅拡大、独ＤＡＸは２．８％安 東京時間17:45現在 英ＦＴＳＥ100 10611.41（-168.70-1.55%） 独ＤＡＸ23930.20（-707.80-2.80%） 仏ＣＡＣ40 8246.97（-147.35-1.72%） スイスＳＭＩ 13571.65（-262.45-1.87%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:45現在 ダウ平均先物MAR 26月限48259.00（-686.00-1.40%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6794