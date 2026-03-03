ビルロワドガロー仏中銀総裁 フランスの金融業界は中東危機へのエクスポージャーは限定的 フランス経済はインフレ率がかなり低く、経済成長は底堅い ECBがエネルギー価格の変動のみに基づいて金利決定を行うことは誤りと強調