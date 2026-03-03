3月3日は、桃の節句です。鶴岡市内の小中学校では、地元産のおコメを使って作られた「甘酒プリン」が給食で振る舞われました。鶴岡産甘酒プリンは市内で醤油や味噌を製造・販売している鷲田民蔵商店が地元産はえぬきを使った麹を入れて手作りし、去年から学校給食に無償で提供しています。今回は、甘酒81kgを使用して、鶴岡市内の26の小学校と12の中学校、およそ7800人分を用意しました。櫛引西小学校には、鷲田民蔵商店の若女将、