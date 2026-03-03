明学大は３日、陸上競技部・長距離ブロックの監督に、男子マラソンで２０２１年東京五輪代表の中村匠吾氏（３３）が４月１日付けで就任することを発表。同校は「中村監督を中心とした新体制のもと、本学は箱根駅伝本選にチームで出場することを本気で目指してまいります」とした。５日の記者会見で詳細などが発表されることとなっている。中村氏は駒大時代に学生３大駅伝４度の区間賞など活躍。卒業後は富士通に進み、１９年