◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンを世界一へ導いた栗山英樹前監督が、試合前練習でグラウンドに姿を見せた。前回大会でともに世界一奪還を果たした近藤（日本ハム）、源田（西武）、中村（ヤクルト）、周東（ソフトバンク）らからあいさつ詣でを受けた。中村には「楽しんで！」とエールを送り、ブルージェイズ・岡本とも固く握手を交