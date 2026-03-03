女優の當真あみ、嵐莉菜が３日、東京・世田谷区の日本女子体育大学でアニメ映画「パリに咲くエトワール」（１３日公開）の公開直前春休み特別試写会を行った。女子大生２００人が集まる講堂に２人が姿を見せると、かれんな２人の姿に学生から「キャーッ！」「顔小さい…！」と大歓声が上がった。當真は「こういった経験がそこまで多くないので緊張していたんですが、年が近いという親近感にだんだんリラックスしてきています」