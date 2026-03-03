◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの強化試合スタメンが発表され、クリーンアップは「３番・中堅」が鈴木誠也（カブス）、「４番・一塁」が村上宗隆（ホワイトソックス）、「５番・三塁」が岡本和真（ブルージェイズ）となった。メジャー勢の野手５人がスタメンで出場するのは侍ジャパン史上初。岡本は侍合流後、初実戦。井端監督は「期待しかないので。中軸を打ってもらうわけですから。良い