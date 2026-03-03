■これまでのあらすじママ友・佳乃に娘を預けて気ままに職探しをしている美月。しかし、佳乃から趣味の教室を開くと言われ、遊びを仕事にできる優雅さを腹立たしく思う。佳乃がいないと娘の預け先がなくなってしまうのに「こういうのはもう終わりにさせて」と断られるようになって…。【佳乃sideSTORY】私は佳乃。ママ友の美月さんの距離感にちょっと困っています。私にはお菓子作りの教室を開きたいという夢がありました。そのた