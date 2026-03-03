WBC前最後の強化試合に臨む侍ジャパン。試合前には山本由伸投手が会見に出席しました。現在の状態については「日本にきて3日目なので、だいぶ時差ぼけもよくなってますし。やりやすい環境で落ち着いて練習ができているので順調に進んでいます」とコメント。古巣オリックスの本拠地である京セラドームで充実した時間を過ごせている様子を明かします。さらに3年ぶりに袖を通した代表ユニホームについても「もちろん高ぶりも感じまし