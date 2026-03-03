人気子役出身の俳優寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。鍛えられた筋肉と筋力を披露した。寺田は自身の二の腕のアップ写真を持参。「最近、筋トレにすごいハマっていて」と話した。「これが増量期の。これからもう少し大きくしていくので」と写真の説明をした。司会の黒柳徹子（92）が「ベンチプレスって何キロくらい上がります？」と聞くと、「だいたい115キロくらいですね。ちゃん