人気子役出身の俳優寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。自身の変化に驚いた。スタジオ登場時に、2015年の初出演、7歳だった寺田のVTRが流された。それを見て「だいぶ小さかったですね」。司会の黒柳徹子（92）が「身長、今どのくらい？」と聞くと、「177、8センチくらいあります」と答えた。黒柳に「立ってみて」と言われて立ち上がる。その姿を見て黒柳は「大きい！」と笑顔に。「よ