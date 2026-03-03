再来年オープンする予定の新県立体育館をめぐり、にぎわいを周辺地域に波及させるため、県は来年度から観光に携わる事業者を対象に研修会を開く方針です。人の流れ＝人流データの分析手法などを学んでもらい、事業者がより効果的に集客できるようなサービスの実現を支援します。新県立体育館は秋田市の八橋運動公園内に再来年＝2028年の秋オープンする予定です。そのにぎわいをJR秋田駅から通町地区、山王