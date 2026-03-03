ファミリーマートは、2026年3月3日からブラックサンダーとコラボした商品を販売しています。ブラックサンダー好きにはたまらないラインアップ今回のコラボレーションでは、デザート、パン、焼き菓子、アイスなど全11種類の新商品が登場。ブラックサンダーのザクザク食感を楽しめるだけでなく、ご当地限定の味わいをイメージした商品もラインアップされています。ブラックサンダーファンはもちろん、チョコ好きも見逃せない全11商品