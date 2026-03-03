クマによる県内の農作物の被害額が今年度、6,000万円余りにのぼったことがわかりました。記録が残る中では最も多かった2024年度に次いで2番目の多さです。県がまとめた速報値によりますと、去年4月から12月までのクマ、イノシシ、サル、それに鳥類などによる県内の農作物の被害額は、合わせて1億1,580万円余りでした。このうちクマが6,062万円で、半分余りを占めています。クマ被害の中で最も多かったのはリンゴやナシ、ブドウなど