3月20日に公開される映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』より、主演のライアン・ゴズリングらが魅力を語る特別映像が公開。あわせて入場者プレゼント情報が発表された。 参考：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』で“科学的リアリティ”を追求監督陣がこだわり明かす 『レゴ®ムービー』のフィル・ロードとクリストファー・ミラーが監督を務めた本作は、2021年5月の刊