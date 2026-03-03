ヨルシカが、3月より開催する全国ライブツアー『一人称』の追加公演を7月29日、30日に横浜アリーナにて開催する。 （関連：King Gnu、米津玄師、ヨルシカ、LiSA……積み上げた信頼と作品への理解何度もタッグを組むアニメ主題歌の凄み） 本ツアーは、明日3月4日にリリースするアルバム『二人称』および書簡形小説『二人称』をもとに、新しいコンセプト公演を予定している。追加公演のチケットは、