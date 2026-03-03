日銀が３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円４１～４３銭と前営業日比４３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円２８～３２銭と同６３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６４３～４４ドルと同０．００７２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS