いきものがかりが、3月11日にリリースするコラボレーションアルバム『いきものがかりmeets2』の収録内容とCD購入特典の絵柄を公開した。 今回公開された参加アーティストは、JUJU、モノンクル、にしな、友成空、礼賛、NAYEON（TWICE）、紫 今、スキマスイッチ、なきごと、原口沙輔、ねぐせ。、玉置浩二の計12組。あわせてそれぞれのコラボレーション楽曲も公開された。 さらに、参加アー