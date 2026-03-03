北洋銀行は３日の取引終了後、キャリアバンクに対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１７５５円。北洋銀は人材サービスを手掛けるキャリアＢを子会社化することで、北海道地域における人材供給機能の高度化などを図る。 買付予定数の下限は６３万８０００株で、上限は設定しない。買付期間は４日から４月２１日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、