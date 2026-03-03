（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は3日、立法院（国会）に出席し、米国との貿易交渉の結果とその影響について報告した。米関税政策が新たな局面を迎えたことを受け、政府として米国と積極的に連絡を取り、台湾が相対的優位性を有する最良の待遇を得られることを確認した上で、台米間で締結した関連文書を全体的な影響評価報告と併せて国会に送付すると説明した。台湾と米国は1月15日に投資協力に関する覚書（